«Любого, кто говорит, что в Африке делать нечего, нужно немедленно отправлять на север»

Татьяна Ермолова

Путин делает всё правильно!!! А те, кто разгоняет повестку о том, что нам в Африке нечего делать, видят не далее своего носа! А те, кто голосит, что надо помогать голодным в России - покажите мне этих "голодных" , ряха в дверь не влезает, да и хочется сказать, а работать не пробовали? Работа есть для тех, кто её ищет, а не бегает от неё!