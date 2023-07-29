Театр абсурда

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«Любого, кто говорит, что в Африке делать нечего, нужно немедленно отправлять на север»

«Любого, кто говорит, что в Африке делать нечего, нужно немедленно отправлять на север»

В соцсетях царит галдёж по африканской теме. Диванные батальоны телеграмеров, ЖЖ-юзеров, пользователей VK и т.

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Комментарии
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Татьяна Ермолова
Путин делает всё правильно!!! А те, кто разгоняет повестку о том, что нам в Африке нечего делать, видят не далее своего носа! А те, кто голосит, что надо помогать голодным в России - покажите мне этих &quot;голодных&quot; , ряха в дверь не влезает, да и хочется сказать, а работать не пробовали? Работа есть для тех, кто её ищет, а не бегает от неё!
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10 час.
M
Malina
Полностью согласна! А ещё раздражают разговоры( тем более в ГД) о &quot;беднейших слоях населения&quot; нашей страны... А кто нибудь додумался сделать социалогический анализ этих свмых &quot;беднейших слоёв&quot;? Алкаши, наркоманы и....цыгане(ха-ха-2раза)!
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8 час.

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