Mysl Polska: Украина была нужна Польше лишь в качестве буферной зоны с Россией

Польше безразличны вопросы российско-украинской границы и выхода Украины к морю. Соседняя страна ей нужна лишь в качестве буферной зоны с Россией, заявил международный обозреватель издания Mysl Polska Марцин Скальски.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии