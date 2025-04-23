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Mysl Polska: Украина была нужна Польше лишь в качестве буферной зоны с Россией

Mysl Polska: Украина была нужна Польше лишь в качестве буферной зоны с Россией

Польше безразличны вопросы российско-украинской границы и выхода Украины к морю. Соседняя страна ей нужна лишь в качестве буферной зоны с Россией, заявил международный обозреватель издания Mysl Polska Марцин Скальски.

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