Чем запомнился 16-ое февраля в истории

16 февраля в истории произошло немало значимых событий. Вот некоторые из них: 1568 год. Начало Восьмидесятилетней войны, также известной как Нидерландская революция, между Испанией и Семнадцатью провинциями Нидерландов.
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