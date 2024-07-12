В России собрались бороться с фальшивым искусственным интеллектом

Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта (ФЦПР ИИ) готовит для Минпромторга методологию оценки ИИ-продуктов, которая будет использоваться при решении о выделении государственной поддержки разработчикам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)