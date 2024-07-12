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В России собрались бороться с фальшивым искусственным интеллектом

В России собрались бороться с фальшивым искусственным интеллектом

Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта (ФЦПР ИИ) готовит для Минпромторга методологию оценки ИИ-продуктов, которая будет использоваться при решении о выделении государственной поддержки разработчикам.

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