Полный провал: Почему армянка в шубе выиграла на Новой Волне у всех русских

Ольга Семенова Веселуха, фестивали, слёты, огромные концерты, а чему радуемся? Страна ведёт СВО, государственный долг всё больше и больше, нарастает как снежный ком, а кто его будет покрывать. наши дети и внуки.

Дмитрий Все участники были дерьмовые! Одна девочка из ,,ты супер,, хорошую песню спела!Текстов хороших нет,мелодий вообще не было( а в шубе барменша вообще ужас что пела (((