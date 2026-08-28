Лето выдалось по-настоящему жарким, а культурная жизнь страны — на редкость богатой на громкие события.
Полный провал: Почему армянка в шубе выиграла на Новой Волне у всех русских
Комментарии
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Ольга Семенова
Веселуха, фестивали, слёты, огромные концерты, а чему радуемся? Страна ведёт СВО, государственный долг всё больше и больше, нарастает как снежный ком, а кто его будет покрывать. наши дети и внуки.
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4 н.
Дмитрий
Все участники были дерьмовые! Одна девочка из ,,ты супер,, хорошую песню спела!Текстов хороших нет,мелодий вообще не было( а в шубе барменша вообще ужас что пела (((
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4 н.
Анфиса Иванова
Елена Латыпова
Она хорошо поет. Вы так умеете?
Она хорошо поет?! посмотрите лайки под моим остом и под своим.... вы тоже поете как она... Тогда беда будет России от таких певичек!
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4 н.
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