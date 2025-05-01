В Петербурге осудили мошенников, которые продавали песок под видом телефонов

Московский суд Петербурга вынес приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Два друга продавали коробки с песком вместо дорогих телефонов через сайт объявлений, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
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