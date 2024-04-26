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На Западе предупредили ВСУ об обвале фронта с эффектом домино

Нехватка военных у Вооруженных сил Украины (ВСУ) в условиях наступления российской армии может привести к "прорыву плотины", что спровоцирует эффект домино, заявил полковник австрийской армии Маркус Райснер в эфире телеканала N-TV.

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