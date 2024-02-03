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Ради Кейт сделано исключение: принцесса Уэльская изменила королевские традиции

Ради Кейт сделано исключение: принцесса Уэльская изменила королевские традиции

Супруга принца Уильяма приходит в себя после операции в окружении родных. Принц Уильям и Кейт Миддлтон соцсети/kensingtonroyalКейт Миддлтон уже несколько дней находится дома в коттедже «Аделаида» в Виндзоре после выписки из больницы.

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