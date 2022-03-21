Телеканал "КРЫМ 24"

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В Госсовете Крыма не верят в признание полуострова российским со стороны нынешней власти Киева

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель рассказал, что Киев не признает Крым российским в ближайшее время.

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