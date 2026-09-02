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Царьград

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The War Zone: авианосец Abraham Lincoln потрепали бои с Ираном

The War Zone: авианосец Abraham Lincoln потрепали бои с Ираном

Американский авианосец Abraham Lincoln прибыл в Таиланд после 286 дней в море, участвовав в боях против Ирана, и выглядит "очень потрепанным" из-за ржавчины и водорослей.

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