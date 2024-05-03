Пашинян выдвинул России ультиматум: Либо русские воюют за Армению против Азербайджана, либо мы выходим из ОДКБ

Людмила Голованова

Пашинян ОБНАГЛЕЛ!ПУСТЬ своих армян посылает на войну!хватит убивать РУССКИХ солдат в чужих странах! Они неблагодарные, хитрые , ленивые и трусливые!и разорвав отношения с Россией, они ПОДПИСЫВАЮТ себеами смертный приговор!