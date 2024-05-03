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  • Дима Панфиленко
    Сколько раз они предавали Россию?Пашинян выдвинул ...
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    читать противно, хоть бери тесак и иди сам всех смуглых и с говорком кроши.Из России выслали...
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Пашинян выдвинул России ультиматум: Либо русские воюют за Армению против Азербайджана, либо мы выходим из ОДКБ

Пашинян выдвинул России ультиматум: Либо русские воюют за Армению против Азербайджана, либо мы выходим из ОДКБ

Интересная жизнь с Vera Star Премьер Армении Никол Пашинян и другие высокопоставленные армянские деятели, пытаются вынудить Москву оказать Еревану поддержку в непрекращающемся армяно-азербайджанском противостоянии.

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Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
С Вами согласен
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1 час.
Людмила Голованова
Пашинян ОБНАГЛЕЛ!ПУСТЬ своих армян посылает на войну!хватит убивать РУССКИХ солдат в чужих странах! Они неблагодарные, хитрые , ленивые и трусливые!и разорвав отношения с Россией, они ПОДПИСЫВАЮТ себеами смертный приговор!
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1 час.
Дима Панфиленко
Сколько раз они предавали Россию?
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5 мин.

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