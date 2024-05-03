Интересная жизнь с Vera Star Премьер Армении Никол Пашинян и другие высокопоставленные армянские деятели, пытаются вынудить Москву оказать Еревану поддержку в непрекращающемся армяно-азербайджанском противостоянии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Мигранты штурмуют Мариуполь: Российские застройщики играют на стороне Киева
- В России появилась банда нациков которые средь бела дня зигуют на Красной площади Главарь - беженец с российским паспортом
- «Её всё-таки посадили!»: Врача-педиатра, поглумившуюся над вдовой и маленьким сыном погибшего на СВО бойца отправили в тюремную камеру!
Свежие комментарии