Суд наложил новый штраф на актера Смольянинова*

Московский мировой суд оштрафовал актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) за несвоевременную оплату ранее назначенного административного штрафа .
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