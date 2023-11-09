В Ахтубинском районе на дне реки нашли машину с двумя мужчинами

По предварительной версии, смерть постигла незадачливых рыбаков. Утром 8 ноября недалеко от села Сокрутовка Ахтубинского района работники паромной переправы через реку Ахтуба обнаружили в воде автомобиль «Нива».
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