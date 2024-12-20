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Школьники пообщались с осужденным за наркотики подростком в формате телемоста.

Школьники пообщались с осужденным за наркотики подростком в формате телемоста.

Сотрудники Ленинского РУВД Минска в рамках комплекса профилактических мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков, который проходит с 10 по 22 декабря, организовали телемост для учащихся средней школы № 164 с воспитательной колонией № 2 города Бобруйска.

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