Школьники пообщались с осужденным за наркотики подростком в формате телемоста.

Сотрудники Ленинского РУВД Минска в рамках комплекса профилактических мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков, который проходит с 10 по 22 декабря, организовали телемост для учащихся средней школы № 164 с воспитательной колонией № 2 города Бобруйска.