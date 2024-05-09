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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крамаренко на вопрос, смогла ли бы она сменить гражданство ради участия в Олимпиаде: «Нет. Я не смогу предать свою страну»

Отец гимнастки Дмитрий Крамаренко – советский и азербайджанский футболист. В детстве Лала жила в Баку.

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