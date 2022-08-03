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Шведское ТВ "неправильно" осветило ситуацию на Украине и отгребло

Шведское ТВ "неправильно" осветило ситуацию на Украине и отгребло

Репортаж о ситуации в Херсоне обернулся скандалом для журналистов шведского телеканала SVTНа авторов программы поступило 25 жалоб в связи с тем, что они показали в эфире радость украинцев от получения российских паспортов, сообщает Dagens Media.

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