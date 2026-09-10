BLACKPINK на грани распада? В СМИ появились слухи о будущем группы

Фото: Legion-media / Yonhap News В корейских СМИ обсуждают возможный распад BLACKPINK. По распространяющейся информации, Дженни и Розэ якобы обратились к YG Entertainment с просьбой о расторжении контрактов.
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