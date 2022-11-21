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Болельщик подарил Александру Большунову шкуру медведя

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов получил в подарок от болельщика шкуру медведя.  Об этом сообщает проект «На лыжи».

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