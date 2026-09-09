Чистая прибыль Сбербанка за восемь месяцев выросла на 19% до 1,33 трлн рублей

Август принёс банку 169,1 млрд рублей — на 14,2% больше, чем годом ранее. Розничный кредитный портфель вырос до 20,2 трлн рублей, корпоративный — до 32,5 трлн.
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