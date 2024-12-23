Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 709 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Самое страшное  преступление  Зеленского, как и Наполеона  с Гитлером  в том, что они выбили в своих странах генофонд...«Это конец»: Зеле...
  • Владимир Алтайцев
    Украина  это государство, а не территория.И огна  рвётся  в НАТО и ЕС."Контрнаступ" Зел...
  • Анатолий Анатольев
    Пора заканчивать с этими МРАЗЯМИ!!!!!!Зеленский вышел н...

"Контрнаступ" Зеленского, который Россия не сможет остановить

"Контрнаступ" Зеленского, который Россия не сможет остановить

Фото: ТГ-канал Zelensky/Оfficial Валентин Филиппов Весь абсурд ситуации в том, что Украина стремится в НАТО и Европейский союз, а воюет с Россией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Не надо писать чушь:&quot;Украина спешит в НАТО&quot;! Украина название территории,она никуда &quot;спешить&quot; не может! В НАТО подсовыаают страну подкупленые,жалкие марионетки типа Зеленский.НАТО не кофейня,а бандитская организация члены которой воюют в разных странах! Югославию вовсе не Вьетнам брмюил,а НАТО !
Ответить
19 час.
Людмила Феденюк
Бандера остался удобным символом,интересно ,а фамилию Зеленский так же будут прославлять или проклинать?
Ответить
40 мин.
Владимир Алтайцев
Украина  это государство, а не территория.И огна  рвётся  в НАТО и ЕС.
Ответить
28 мин.

Картина дня

наверх