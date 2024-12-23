"Контрнаступ" Зеленского, который Россия не сможет остановить

Eduard

Не надо писать чушь:"Украина спешит в НАТО"! Украина название территории,она никуда "спешить" не может! В НАТО подсовыаают страну подкупленые,жалкие марионетки типа Зеленский.НАТО не кофейня,а бандитская организация члены которой воюют в разных странах! Югославию вовсе не Вьетнам брмюил,а НАТО !