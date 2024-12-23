Фото: ТГ-канал Zelensky/Оfficial Валентин Филиппов Весь абсурд ситуации в том, что Украина стремится в НАТО и Европейский союз, а воюет с Россией.
"Контрнаступ" Зеленского, который Россия не сможет остановить
Комментарии
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Eduard
Не надо писать чушь:"Украина спешит в НАТО"! Украина название территории,она никуда "спешить" не может! В НАТО подсовыаают страну подкупленые,жалкие марионетки типа Зеленский.НАТО не кофейня,а бандитская организация члены которой воюют в разных странах! Югославию вовсе не Вьетнам брмюил,а НАТО !
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19 час.
Людмила Феденюк
Бандера остался удобным символом,интересно ,а фамилию Зеленский так же будут прославлять или проклинать?
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40 мин.
Владимир Алтайцев
Украина это государство, а не территория.И огна рвётся в НАТО и ЕС.
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28 мин.
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