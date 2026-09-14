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Как встречать бойца дома? ЛДПР и «Женский фронт» разработали памятку для семей участников СВО

Как встречать бойца дома? ЛДПР и «Женский фронт» разработали памятку для семей участников СВО

Советы психологов призваны помочь военнослужащим максимально безболезненно вновь влиться в мирную жизньВозвращение домой с зоны боевых действий— непростой период для бойца и его близких, и он требует времени, тишины, особой заботы.

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