Памфилова: хакеры совершили неудачную кибератаку на ресурсы перед выборами

В преддверии выборов хакеры совершили кибератаку на информационные ресурсы избирательной системы. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, подчеркнув, что попытка провалилась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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