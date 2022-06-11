Девон Тэйвс о сопернике «Колорадо» по финалу: «Углубимся в изучение, когда узнаем, с кем будем играть»

Защитник «Колорадо» Девон Тэйвс сказал, что пока не изучает «Тампу» и «Рейнджерс». «Эвеланш» сыграют в финале Кубка Стэнли с победителем финала Восточной конференции между «Рейнджерс» и «Тампой» (2-3 после пяти матчей).
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