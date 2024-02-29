Президент России наградил представителя лазерного центра холдинга «Швабе»

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина государственную награду за большой вклад в развитие отечественной науки и в связи с 300-летием со дня основания Российской академии наук (РАН) получил член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор Сафаралиев Гаджимет Керимович.