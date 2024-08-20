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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Обласканный критиками экшен Black Myth: Wukong вышел на ПК и PlayStation Экшен в непривычн...

Обласканный критиками экшен Black Myth: Wukong вышел на ПК и PlayStation Экшен в непривычн...

Обласканный критиками экшен Black Myth: Wukong вышел на ПК и PlayStationЭкшен в непривычном глазу рядового геймера стиле вдохновленном китайской мифологией наконец добрался до релиза! Игра уже успела получить положительные оценки от критиков и многие пророчат истории о приключениях немого Избранного звание “Игра года”.

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