Обласканный критиками экшен Black Myth: Wukong вышел на ПК и PlayStation Экшен в непривычн...

Обласканный критиками экшен Black Myth: Wukong вышел на ПК и PlayStationЭкшен в непривычном глазу рядового геймера стиле вдохновленном китайской мифологией наконец добрался до релиза! Игра уже успела получить положительные оценки от критиков и многие пророчат истории о приключениях немого Избранного звание “Игра года”.
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