В Японии приняли закон о наказании за осквернение национального флага

Палата советников (верхняя палата парламента) Японии проголосовала за закон о наказании за сознательное причинение ущерба национальному флагу, трансляция рассмотрения документа велась на сайте этого высшего органа государственной власти.
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