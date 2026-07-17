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Аргументы и Факты

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В Японии приняли закон о наказании за осквернение национального флага

В Японии приняли закон о наказании за осквернение национального флага

Палата советников (верхняя палата парламента) Японии проголосовала за закон о наказании за сознательное причинение ущерба национальному флагу, трансляция рассмотрения документа велась на сайте этого высшего органа государственной власти.

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