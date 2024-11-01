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Пьяный вахтовик пытался дать вятку полиции

Пьяный вахтовик пытался дать вятку полиции

На Ямале под суд пойдет житель Оренбургской области, который пытался дать взятку полицейским. По данным следствия, в Салехарде в марте 2023 года сотрудниками полиции в общественном месте был выявлен пьяный 48-летний мужчина.

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