Песков ответил на угрозы Зеленского усилить удары по российским НПЗ

Дым над Киевом, осень 2026 года © Gleb Garanich/Reuters Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на угрозы украинского лидера Владимира Зеленского усилить удары по российским НПЗ.
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