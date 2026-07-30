Ozon начал готовиться к ударам беспилотников

В список операционных рисков, указанных одним из крупнейших российских маркетплейсов Ozon в квартальном отчете, впервые попало «возможное повреждение элементов инфраструктуры в результате внешних воздействий».
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