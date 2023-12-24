Приехали к свекрови по ее просьбе, чтобы поддержать, так она мне жизни не дает - сплю я, видите ли, много

Вера Федорова

Как бы это ни звучало цинично, но мама растворилась в своём горе и заигралась, а так нельзя. Рядом с тобой живут люди, у которых своя жизнь- она не остановилась, и никто не должен жить по твоим правилам. Обычно, когда человеку так плохо, у него нет сил, чтобы кого-то ещё в чём-то упрекать, чтобы кого-то "ставить на место" и т.п. Здесь же, очевидно, что женщина пришла в себя, и мы видим излишнюю драматизацию и уже манипуляцию близкими. Что делать? Поговорить, всё-таки, с мамой, может быть, приобрести для неё кошечку ль, собачку ль, чтобы она смогла переключиться на них, и спокойно ехать обоим домой. Ничего-ничего, всё будет хорошо.