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«Потратить пенсию невозможно»: пожилые россияне массово поехали зимовать во Вьетнам

Прожившая во Вьетнаме более 10 лет россиянка Наталья заявила 360.ru, что в этой стране у пожилых людей гораздо больше ресурсов для активного образа жизни.

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