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Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа отметили 103-ю годовщину образования

Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа отметили 103-ю годовщину образования

Личный состав войск РХБ защиты Восточного военного округа качественно и в указанные сроки продолжает выполнять поставленные задачи на Дальневосточных рубежах Российской Федерации.

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