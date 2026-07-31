Цены на бензин за неделю снизились в 23 регионах России

За неделю бензин подешевел в 23 регионах России. Это не маркетинговый ход, а данные Росстата. Лидеры антирейтинга — Марий Эл (минус 9,7%), Воронежская область (минус 6,4%) и Иркутская область (минус 6,2%).
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