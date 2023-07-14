Утро.ru

72 080 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Абрамова
    очень резко ответили ...впрочем как всегда😂Кремль резко отве...
  • Марина Биченова
    Надо им вернуть их кассетные припасы.Кремль резко отве...
  • Надежда
    Этот блин кен сам очень напоминает униженного, у которого лицо имбецила даже без намека на интеллектГосдеп попытался ...

Россиянку вышвырнули с самолета из-за российского паспорта

Россиянку вышвырнули с самолета из-за российского паспорта

Россиянка Елена, которая проживает на данный момент в Эстонии, рассказала, что во время возвращения из отпуска в Болгарии с ней произошел очень неприятный инцидент.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГГ
Геннадий Глебов
Искательница приключений на свою жопу, а паспорт России надо вообще отобрать.. На кой черт нам нужны такие граждане, уехала в Прибалтику сиди и не рыпайся..
Ответить
13 час.
Александр Тараканов
Ой идиоты... она там скорее всего и родилась, это сейчас Прибалтийские страны это заграница, а 32 года назад это был советский союз, ещё раньше во времена Российской империи, это были её территории и там жили русские все это время. Так что она не куда не уезжала, вы бы хоть изучали что происходит вокруг в историческом и политическом формате, а то так и будете считать что город Бендеры, связан с Бандерой
Ответить
13 час.
АТ
Александр Тараканов
Не угадали, русские исконно во многих местах живут, которые сейчас заграница, а в РИ и СССР считались  неотъемлемой частью России.... так что она там скорее всего родилась и жила всю жизнь, и её родители, и деды с бабками, и даже прадеды и т.д Изучать надо историю и политику. А почему Российский паспорт, так хоть какой нибудь, там то &quot;наших&quot; по крови не считают за граждан этой страны, они даже паспорт имеют &quot;негражданина Эстонии&quot; так и называется, при том что там родились, у них прав практически нет, так что российский паспорт это с её стороны как вызов влястям прибалтийских &quot;рейхов&quot;, а вы её тут сношаете словами грязью поливаете... ТьфТьфу ты быть такими неосведомленными
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх