Россиянку вышвырнули с самолета из-за российского паспорта

Ой идиоты... она там скорее всего и родилась, это сейчас Прибалтийские страны это заграница, а 32 года назад это был советский союз, ещё раньше во времена Российской империи, это были её территории и там жили русские все это время. Так что она не куда не уезжала, вы бы хоть изучали что происходит вокруг в историческом и политическом формате, а то так и будете считать что город Бендеры, связан с Бандерой

АТ

Александр Тараканов

Не угадали, русские исконно во многих местах живут, которые сейчас заграница, а в РИ и СССР считались неотъемлемой частью России.... так что она там скорее всего родилась и жила всю жизнь, и её родители, и деды с бабками, и даже прадеды и т.д Изучать надо историю и политику. А почему Российский паспорт, так хоть какой нибудь, там то "наших" по крови не считают за граждан этой страны, они даже паспорт имеют "негражданина Эстонии" так и называется, при том что там родились, у них прав практически нет, так что российский паспорт это с её стороны как вызов влястям прибалтийских "рейхов", а вы её тут сношаете словами грязью поливаете... ТьфТьфу ты быть такими неосведомленными