Узкое горлышко туристического потока из Краснодарского края преобразуется в 8-ми полосную дорогуГлавный туристический коридор между Россией и Абхазией ждет масштабная трансформация.
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