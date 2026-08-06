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Газета.ру

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Колосков: Инфантино не изменится, его сущность останется диктаторской

Колосков: Инфантино не изменится, его сущность останется диктаторской

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не изменит своего подхода к управлению, несмотря на неудачу с коммерческой реформой.

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