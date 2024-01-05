Ностальгический ремонт iPhone 6S

У нас iPhone 6s, он не включается, не заряжается, со слов клиента. Конечно, ремонтировать такую фигню уже давно не имеет смысла, если только это не банальная замена экрана или батареи)) Но ради ностальгии я взялся за это.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии