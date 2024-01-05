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Ностальгический ремонт iPhone 6S

Ностальгический ремонт iPhone 6S

﻿﻿У нас iPhone 6s, он не включается, не заряжается, со слов клиента. Конечно, ремонтировать такую ​​фигню уже давно не имеет смысла, если только это не банальная замена экрана или батареи)) Но ради ностальгии я взялся за это.

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