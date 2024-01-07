Собянин: Благотворительный сервис mos.ru сделал проще помощь нуждающимся

Москвичи активно участвуют в благотворительности В 2020 году на портале мэрии Москвы начал работать новый сервис, с помощью которого горожане могут направить денежные средства в поддержку подопечных благотворительных организаций.
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