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ВСУ перешли в режим перезарядки. "Россия нарушила перемирие" - на Западе всё готово

ВСУ перешли в режим перезарядки. "Россия нарушила перемирие" - на Западе всё готово

"Россия нарушила перемирие" - на Западе всё готово для продолжения войны до последнего украинца. Инсайдеры сообщают, что ВСУ перешли в режим перезарядки - в первые часы Пасхального "прекращения огня" в Жешуве появились три борта канадских ВВС.

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