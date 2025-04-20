"Россия нарушила перемирие" - на Западе всё готово для продолжения войны до последнего украинца. Инсайдеры сообщают, что ВСУ перешли в режим перезарядки - в первые часы Пасхального "прекращения огня" в Жешуве появились три борта канадских ВВС.
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