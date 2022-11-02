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Эрик Карлссон сделал 1-й хет-трик в НХЛ в матче против «Анахайма». Защитник идет 2-м в гонке снайперов с 9 шайбами

Эрик Карлссон сделал 1-й хет-трик в НХЛ в матче против «Анахайма». Защитник идет 2-м в гонке снайперов с 9 шайбами

Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон набрал 3+1 в матче с «Анахаймом».  32-летний швед сделал первый в карьере хет-трик в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Дакс» (5:6 Б).

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