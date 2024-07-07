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Анализ рынка вторичной недвижимости в России: новые тенденции и перспективы

Анализ рынка вторичной недвижимости в России: новые тенденции и перспективы

Анализ рынка вторичной недвижимости в России: новые тенденции и перспективы Ольга ВайленкоВ мае 2024 года рынок вторичной недвижимости в России претерпел изменения, которые могут оказать значительное влияние на его динамику в ближайшие месяцы.

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