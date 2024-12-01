«Спартак» безвольно проиграл «Краснодару» из-за глупой ошибки Станковича. Исправит ее в реванше?

Будет непросто.В октябре «Спартак» на своем поле разгромно проиграл «Краснодару» со счетом 0:3. Все из-за очередного эксперимента Станковича: он внезапно перестроился на 3-5-2 и выпустил в основе Абену, который провалил дуэль Кордобе и привез гол.
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