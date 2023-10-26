Tower of Fantasy выпустит новое обновление под названием A Sword Dance of Ice

Долгожданная MMORPG с открытым миром. Башня Фантазийсозданное Hotta Studio и опубликованное Level Infinite, готовится представить свое предстоящее обновление A Sword Dance of Ice, выпуск которого запланирован на 24 октября 2023 года.
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