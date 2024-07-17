В Китае захотели разрешить пользоваться картами "Мир"

Посол Чжан Ханьхуэй рассказал, что власти республики продолжают улучшать условия для иностранных туристов Россия и Китай изучают возможность сотрудничества по платежной системе "Мир", сообщил "Известиям" посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
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