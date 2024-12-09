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Борца за тишину избили его же битой

Борца за тишину избили его же битой Инцидент произошел еще летом этого года, однако суд по делу начинается только сейчас, пишут Новости Волгограда.

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