Борца за тишину избили его же битой Инцидент произошел еще летом этого года, однако суд по делу начинается только сейчас, пишут Новости Волгограда.
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Борца за тишину избили его же битой Инцидент произошел еще летом этого года, однако суд по делу начинается только сейчас, пишут Новости Волгограда.