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South China Morning Post: Китай вынудит Пелоси отказаться от поездки на Тайвань

South China Morning Post: Китай вынудит Пелоси отказаться от поездки на Тайвань

Chris Kleponis – CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Визит председателя американской Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань может привести к серьезному конфликту между США и Китаем, сказано в статье South China Morning Post.

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