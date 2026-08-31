Западное Дегунино
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Западное Дегунино

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Специалисты промоют пешеходные переходы в Западном Дегунине

В преддверии празднования Дня города в Москве стартовала масштабная «генеральная уборка». В порядок приводят не только центральные улицы, но и инфраструктуру в районах, включая Западное Дегунино.

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