Специалисты промоют пешеходные переходы в Западном Дегунине

В преддверии празднования Дня города в Москве стартовала масштабная «генеральная уборка». В порядок приводят не только центральные улицы, но и инфраструктуру в районах, включая Западное Дегунино.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Пришедшие в пункт...
- ЭА Двор на Базовской...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым