Увела Петрова у Старшенбаум, а он женился на незнакомке. Слава, которой не хотела Стася Милославская

Настя с детства мечтала стать артисткой и упорно шла к цели. На момент встречи с Александром Петровым у девушки набралось более 15 ролей в кино, однако из-за романа ее начали ассоциировать исключительно с более успешным коллегой.
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