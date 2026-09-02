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За рулем

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Nissan разрабатывает достойного конкурента китайским «бюджетникам»: подробности

Nissan разрабатывает достойного конкурента китайским «бюджетникам»: подробности

Прототип Nissan Wave, который компания готовит к 2027 году, заметили на дорожных испытаниях. Машина плотно закутана в камуфляж, так что рассмотреть ее целиком не получится.

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