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Заксобрание единогласно поддержало отчет губернатора Андрея Травникова о работе за 2022 год

Заксобрание единогласно поддержало отчет губернатора Андрея Травникова о работе за 2022 год

Губернатор Андрей Травников выступил с отчетом о результатах деятельности правительства Новосибирской области за 2022 год перед депутатами Законодательного собрания Новосибирской области в рамках 32-й сессии регионального парламента седьмого созыва.

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